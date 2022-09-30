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Лукашенко цинично заявил о мирных инициативах, говоря о войне в Украине

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко вновь высказался о войне в Украине. Он цинично заявил, что всегда выступал с мирными инициативами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

"Когда рядом с нами, в Украине, полыхает военный конфликт, неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы считаем конфликт между братскими народами огромной трагедией", - сказал он.

Лукашенко сделал соответствующее заявление принимая верительные грамоты послов. При этом он вновь обвинил европейских политиков в разжигании конфликта.

"Он (конфликт - ред.) - прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего западных политиков... И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко неоднократно говортл о якобы угрозе со стороны Украины. Недавно он заявил, что на территории Украины якобы формируются подразделения для свержения власти в Беларуси.

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