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Лукашенко цинічно пообіцяв підтримувати "російських братів" і не забувати про українців

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що білоруси підтримують своїх "російських братів", але й нібито "не забувають" також і про українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

"Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я це ніколи не приховував. І вчорашній мій візит до військових, до російських військових говорить про те, що ми підтримували й підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо й про українців. Близько 10 тисяч, які втекли від війни, торік знайшли постійне місце проживання і притулок у нашій країні", - сказав Лукашенко під час візиту до Свято-Єлисаветинського жіночого монастиря.

Також він зазначив, що нещодавно цей же монастир збирав допомогу для російських військових на фронті.

Нагадаємо, раніше диктатор Олександр Лукашенко своїм указом проголосив "рік миру та творення" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні проти України.

При цьому у сіботу, 7 грудня, до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

Також раніше ми писали, що Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

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