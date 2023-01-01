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Лукашенко цинічно оголосив "рік миру" у Білорусі

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Мінськ, Неділя 01 січня 2023 15:54
Лукашенко цинічно оголосив "рік миру" у Білорусі Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Диктатор Олександр Лукашенко своїм указом проголосив "рік миру та творення" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Президентом Республіки Білорусь 2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ № 1 від 1 січня 2023 року підписав голова держави Олександр Лукашенко", - сказано в указі.

Наголошується, що документ було затверджено нібито "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".

"Ключовими напрямками наступного року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві", - наголошується в указі Лукашенка.

Там додається, що такий крок "стане білоруською відповіддю на мілітаризацію у європейському регіоні".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що на початку січня Росія планує запровадити воєнний стан. При цьому РФ та Білорусь закриють кордони для чоловіків призовного віку.

Пізніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначав, що чергову хвилю мобілізації в Росії хочуть розпочати з 5 січня.

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