Лукашенко цинічно оголосив "рік миру" у Білорусі

Диктатор Олександр Лукашенко своїм указом проголосив "рік миру та творення" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

"Президентом Республіки Білорусь 2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ № 1 від 1 січня 2023 року підписав голова держави Олександр Лукашенко", - сказано в указі.

Наголошується, що документ було затверджено нібито "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".

"Ключовими напрямками наступного року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві", - наголошується в указі Лукашенка.

Там додається, що такий крок "стане білоруською відповіддю на мілітаризацію у європейському регіоні".