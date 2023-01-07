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До Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими

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Білорусь, Субота 07 січня 2023 20:38
До Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими Фото: до Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

До Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними "Гаюна", у суботу, 7 січня, близько другої ночі за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон. У ньому було 15 пасажирських вагонів.

Він прибув до залізничної станції Вітебськ. Попередньо, у вагонах знаходились близько 700-800 російських військових.

Відзначимо, що цей ешелон повністю повторив маршрут попереднього. Він прибув до Вітебська вночі 6 січня і також привіз близько 700-800 осіб.

До Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими

Фото: до Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими (t.me/Hajun_BY)

Раніше повідомлялось, що до Білорусі на спеціальному поїзді прибув ще один ешелон, у якому могли бути близько 800 російських військових.

Крім того, нещодавно Збройні сили Білорусі отримали нову партію російських БТР 82А.

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