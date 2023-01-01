Лукашенко цинично объявил "год мира" в Беларуси

Диктатор Александр Лукашенко своим указом провозгласил "год мира и созидания" в Беларуси, несмотря на участие Минска в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

"Президентом Республики Беларусь 2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ № 1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко", - сказано в указе.

Отмечается, что документ был утвержден якобы "с целью консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства".

"Ключевыми направлениями в предстоящем году будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе", - подчеркивается в указе Лукашенко.

Там добавляется, что такой шаг "станет белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".