Лукашенко требует от регионов Беларуси быть готовыми к мобилизации за три дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы все регионы и районы в стране были готовы в случае необходимости к быстрой мобилизации. Срок такой мобилизации - три дня.

По его словам, главам райисполкомов и облисполкомов нужно научиться воевать и хорошо знать объекты, которые нужно охранять в рамках территориальной обороны. Также местные власти должны обеспечить быструю мобилизацию граждан, чтобы они по тревоге были мобилизованы за три дня.

"Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации… Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток - и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия", - заявил Лукашенко.