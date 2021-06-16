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Лукашенко требует от регионов Беларуси быть готовыми к мобилизации за три дня

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Минск, Среда 16 июня 2021 11:59
Лукашенко требует от регионов Беларуси быть готовыми к мобилизации за три дня Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы все регионы и районы в стране были готовы в случае необходимости к быстрой мобилизации. Срок такой мобилизации - три дня.

Об этом на встрече по вопросам территориальной обороны заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, главам райисполкомов и облисполкомов нужно научиться воевать и хорошо знать объекты, которые нужно охранять в рамках территориальной обороны. Также местные власти должны обеспечить быструю мобилизацию граждан, чтобы они по тревоге были мобилизованы за три дня.

"Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации… Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток - и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия будет поставлять в Беларусь современное вооружение.

Также Лукашенко считает, что нужно обучить население обращению с оружием. По его словам, это необходимо, поскольку "война может вспыхнуть в любой момент в любой точке".

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