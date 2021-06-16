Лукашенко вимагає від регіонів Білорусі бути готовими до мобілізації за три дні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає, щоб всі регіони і райони в країні були готові в разі необхідності до швидкої мобілізаці. Термін такої мобілізації - три дні.
Про це на зустрічі з питань територіальної оборони заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.
За його словами, головам райвиконкомів і облвиконкомів треба навчитися воювати і добре знати об'єкти, які потрібно охороняти в рамках територіальної оборони. Також місцева влада має забезпечити швидку мобілізацію громадян, щоб вони по тривозі були мобілізовані за три дні.
"Всі керівники підприємств, де ця техніка зосереджена, в мирний час повинні знати, що ця техніка підлягає мобілізації... Словом, в будь-який момент приїхали, підняли по тривозі, три доби - і всі на місцях, охороняють ті об'єкти, які потрібно тут охороняти. До цього в країні всі повинні готуватися після сьогоднішнього заходу", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія буде поставляти в Білорусь сучасне озброєння.
Також Лукашенко вважає, що потрібно навчити населення поводженню зі зброєю. За його словами, це необхідно, оскільки "війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці".