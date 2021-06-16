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Лукашенко вимагає від регіонів Білорусі бути готовими до мобілізації за три дні

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Мінськ, Середа 16 червня 2021 11:59
Лукашенко вимагає від регіонів Білорусі бути готовими до мобілізації за три дні Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає, щоб всі регіони і райони в країні були готові в разі необхідності до швидкої мобілізаці. Термін такої мобілізації - три дні.

Про це на зустрічі з питань територіальної оборони заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, головам райвиконкомів і облвиконкомів треба навчитися воювати і добре знати об'єкти, які потрібно охороняти в рамках територіальної оборони. Також місцева влада має забезпечити швидку мобілізацію громадян, щоб вони по тривозі були мобілізовані за три дні.

"Всі керівники підприємств, де ця техніка зосереджена, в мирний час повинні знати, що ця техніка підлягає мобілізації... Словом, в будь-який момент приїхали, підняли по тривозі, три доби - і всі на місцях, охороняють ті об'єкти, які потрібно тут охороняти. До цього в країні всі повинні готуватися після сьогоднішнього заходу", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія буде поставляти в Білорусь сучасне озброєння.

Також Лукашенко вважає, що потрібно навчити населення поводженню зі зброєю. За його словами, це необхідно, оскільки "війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці".

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