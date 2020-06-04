Лукашенко требует от нового правительства решить вопрос зависимости Беларуси от РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос зависимости от рынка Российской Федерации. Соответствующее поручение Лукашенко озвучил во время совещания по новому составу правительства Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он отметил необходимость сохранения внутреннего рынка страны, а также развития экспорта и внешнего спроса.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко.

Напомним, 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство накануне президентских выборов.

На должность нового премьер-министра Беларуси был назначен Романа Головченко, который ранее занимал пост главы Государственного военно-промышленного комитета.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси выборы президента страны были назначены на 9 августа, несмотря на пандемию коронавируса.