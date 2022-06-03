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Лукашенко требует от каждого сельсовета по 50 человек для "народного ополчения"

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Александр Лукашенко приказал всем сельсоветам выделить по 50 человек для "народного ополчения". Все должны уметь владеть оружием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Белта".

По словам Лукашенко, "мужчина должен уметь при необходимости защитить свою семью".

"И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их зовем на учения - они возьмут свои автоматы, чтобы могли защитить свой дом", - заявил Лукашенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко приказал руководству Министерства обороны Беларуси создать вспомогательное войско из добровольцев.

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Александр ЛукашенкоБеларусь