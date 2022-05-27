Лукашенко поручил создать в Беларуси "народное ополчение"

Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства .

Поручение создать "народное ополчение" дал самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко. Глава Минобороны заверил, что для выполнения задачи ресурсов достаточно – и людей, и вооружения.

"Мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины в разы увеличится. Для нас это крайне важно, особенно в нынешней ситуации, чтобы мы смогли продемонстрировать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю", – заявил Хренин.

Накануне Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на юге Беларуси. Мотивом к этому шагу является якобы "угроза со стороны Украины".