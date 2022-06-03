Лукашенко вимагає від кожної сільради по 50 людей для "народного ополчення"

За словами Лукашенка, “чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю".

"І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання - вони візьмуть свої автомати, щоб могли захистити свій будинок", - заявив Лукашенко.