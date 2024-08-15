Лукашенко на тлі наступу ЗСУ у Курській області закликав всіх "сісти за стіл переговорів"

"Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор вважає, що продовження війни в Україні хочуть "високопоставлені особи американського походження".

"Це високопоставлені особи про це говорять. Американського походження (трохи відкрию вам). Це що, нормально? Вони хочуть, щоб ми один одного знищили", - додав Лукашенко.