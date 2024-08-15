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Лукашенко на тлі наступу ЗСУ у Курській області закликав всіх "сісти за стіл переговорів"

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі наступу українських військ у Курській області заявив про необхідність сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор вважає, що продовження війни в Україні хочуть "високопоставлені особи американського походження".

"Це високопоставлені особи про це говорять. Американського походження (трохи відкрию вам). Це що, нормально? Вони хочуть, щоб ми один одного знищили", - додав Лукашенко.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, 6 липня українські війська почали наступ у Курській області та взяли під контроль низку російських населених пунктів. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).

Окрім того, Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 15 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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