UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Лукашенко спробував виправдати РФ фантазіями про "український" безпілотник у Литві

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на територію Литви нібито залітав український безпілотник.

Як передає РБК-Україна, про це Лукашенко заявив в інтерв'ю журналу Time.

Лукашенко, коментуючи криваві удари Росії по мирних містах України, почав звинувачувати президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито "сам не розбирається, куди полетить безпілотник".

"Вони (дрони - ред.) на нашу територію то з одного, то з іншого боку залітають, десь півсотні ми вже зафіксували. Навіть один безпілотник пройшов через територію Білорусі і десь на території Литви чи Латвії впав. Вони вили, кричали - ми їм відкрили все, ідіть дивіться, білоруси там чи ні", - вигадав диктатор.

Дрони над Литвою

Нагадаємо, у липні в литовський повітряний простір з території Білорусі кілька разів залітали невідомі безпілотники. Візуально вони були схожі на "Шахеди".

Останній такий інцидент стався 28 липня - під час масованої атаки російських дронів на Україну.

1 серпня дрон виявили на полігоні в Литві. Він там упав.

Як з'ясувалося, найімовірніше це була російська "Гербера" - імітаційна модель, яка візуально нагадує "Шахед".

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Росія такими методами поширює агресію на територію НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьЛитваВійна в УкраїніДрони