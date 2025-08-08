Лукашенко спробував виправдати РФ фантазіями про "український" безпілотник у Литві

Лукашенко, коментуючи криваві удари Росії по мирних містах України, почав звинувачувати президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито "сам не розбирається, куди полетить безпілотник".

"Вони (дрони - ред.) на нашу територію то з одного, то з іншого боку залітають, десь півсотні ми вже зафіксували. Навіть один безпілотник пройшов через територію Білорусі і десь на території Литви чи Латвії впав. Вони вили, кричали - ми їм відкрили все, ідіть дивіться, білоруси там чи ні", - вигадав диктатор.