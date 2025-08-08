Лукашенко попытался оправдать РФ фантазиями об "украинском" беспилотнике в Литве

Лукашенко, комментируя кровавые удары России по мирным городам Украины, начал винить президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы "сам не разбирается, куда полетит беспилотник".

"Они (дроны - ред.) на нашу территорию то с одной, то с другой стороны залетают, где-то полсотни мы уже зафиксировали. Даже один беспилотник прошел через территорию Беларуси и где-то на территории Литвы или Латвии упал. Они выли, кричали - мы им открыли все, идите смотрите, белорусы там или нет", - выдумал диктатор.