Лукашенко спробував виправдати РФ фантазіями про "український" безпілотник у Литві
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на територію Литви нібито залітав український безпілотник.
Як передає РБК-Україна, про це Лукашенко заявив в інтерв'ю журналу Time.
Лукашенко, коментуючи криваві удари Росії по мирних містах України, почав звинувачувати президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито "сам не розбирається, куди полетить безпілотник".
"Вони (дрони - ред.) на нашу територію то з одного, то з іншого боку залітають, десь півсотні ми вже зафіксували. Навіть один безпілотник пройшов через територію Білорусі і десь на території Литви чи Латвії впав. Вони вили, кричали - ми їм відкрили все, ідіть дивіться, білоруси там чи ні", - вигадав диктатор.
Дрони над Литвою
Нагадаємо, у липні в литовський повітряний простір з території Білорусі кілька разів залітали невідомі безпілотники. Візуально вони були схожі на "Шахеди".
Останній такий інцидент стався 28 липня - під час масованої атаки російських дронів на Україну.
1 серпня дрон виявили на полігоні в Литві. Він там упав.
Як з'ясувалося, найімовірніше це була російська "Гербера" - імітаційна модель, яка візуально нагадує "Шахед".
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Росія такими методами поширює агресію на територію НАТО.