Лукашенко попытался оправдать РФ фантазиями об "украинском" беспилотнике в Литве
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что на территорию Литвы якобы залетал украинский беспилотник.
Как передает РБК-Украина, об этом Лукашенко заявил в интервью журналу Time.
Лукашенко, комментируя кровавые удары России по мирным городам Украины, начал винить президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы "сам не разбирается, куда полетит беспилотник".
"Они (дроны - ред.) на нашу территорию то с одной, то с другой стороны залетают, где-то полсотни мы уже зафиксировали. Даже один беспилотник прошел через территорию Беларуси и где-то на территории Литвы или Латвии упал. Они выли, кричали - мы им открыли все, идите смотрите, белорусы там или нет", - выдумал диктатор.
Дроны над Литвой
Напомним, в июле в литовское воздушное пространство с территории Беларуси несколько раз залетали неизвестные беспилотники. Визуально они были похожи на "Шахеды".
Последний такой инцидент произошел 28 июля - во время массированной атаки российских дронов на Украину.
1 августа дрон обнаружили на полигоне в Литве. Он там упал.
Как выяснилось, вероятнее всего это была российская "Гербера" - имитационная модель, которая визуально напоминает "Шахед".
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Россия такими методами распространяет агрессию на территорию НАТО.