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Лукашенко "спалив" атлетку з Білорусі: МОК записав її в нейтральні учасниці Олімпіади

Фото: Ванеса Каладзінська виявилася працівницею МВС Лукашенка (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ненараком розсекретив невідповідність борчині Ванеси Каладзінської критеріям нейтральності спортсменів від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт диктатора.

30-річна атлетка отримала премію "Білоруський спортивний олімп-2023". У лукашенківському "указі" борчиню назвали інструктором зі спорту найвищої кваліфікації спортивної команди міністерства внутрішніх справ.

Каладзінська завоювала олімпійську ліцензію у вільній боротьбі. Утім, тепер МОК зобов'язаний вилучити її зі списку учасників Олімпіади-2024 у Парижі. Борчиня не відповідає критеріям нейтральності від Олімпійського руху, згідно з якими атлети не повинні належати до силових і військових структур.

Навесні білоруських і російських спортсменів почали повертати до міжнародних змагань у статусі нейтральних. На початку грудня МОК ухвалив рішення поширити цей принцип і на Олімпійські ігри-2024. Президент організації Бах назвав агресію РФ проти України за підтримки Білорусі "лише однією з 28-ми воєн" на планеті.

 

 

 

Фото: Скріншот із офіційного сайту білоруського диктатора (president.gov.by)

 

Білорусь та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

До слова, раніше МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через посягання на територію України.

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