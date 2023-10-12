ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії

Четвер 12 жовтня 2023 17:15
UA EN RU
МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії Фото: МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний олімпійський комітет вирішив призупинити діяльність Олімпійського комітету Росії на тлі скандального рішення щодо "регіональних спортивних організацій" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОК.

В організації наголосили, що рішення російського Олімпійського комітету визнати "регіональні організації" на тимчасово окупованих територіях України є порушенням Олімпійської хартії.

"У зв'язку з вищевикладеним Виконавча рада МОК сьогодні ухвалила рішення про те, що діяльність Олімпійського комітету Росії призупиняється з негайним набранням чинності до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху, уточнили в МОК.

При цьому в організації нагадали, що вона залишає за собою право прийняти рішення про участь окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році та зимових Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня росіяни включили до складу свого Олімпійського комітету "регіональні ради" на окупованих територіях.

Після цього Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом запровадити санкції проти російського Олімпійського комітету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація олімпійський комітет Війна Росії проти України
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну