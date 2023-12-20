RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко "спалил" атлетку из Беларуси: МОК записал ее в нейтральные участницы Олимпиады

Фото: Ванесса Колодинская оказалась сотрудницей МВД Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ненароком рассекретил несоответствие борчине Ванессы Колодинской критериям нейтральности спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт диктатора.

30-летняя атлетка получила премию "Белорусский спортивный олимп-2023". В лукашенковском "указе" борчиху назвали инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды министерства внутренних дел.

Колодинская завоевала олимпийскую лицензию в вольной борьбе. Впрочем, теперь МОК обязан убрать ее из списка участников Олимпиады-2024 в Париже. Борчиха не отвечает критериям нейтральности от Олимпийского движения, согласно которым атлеты не должны принадлежать к силовым и военным структурам.

Весной белорусских и российских спортсменов начали возвращать в международные соревнования в статусе нейтральных. В начале декабря МОК принял решение распространить этот принцип и на Олимпийские игры-2024. Президент организации Бах назвал агрессию РФ против Украины при поддержке Беларуси "лишь одной из 28-ми войн" на планете.

 

 

Фото: Скриншот с официального сайта белорусского диктатора (president.gov.by)

 

Беларусь и Олимпиада-2024

Олимпийские игры состоятся в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, ранее МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь