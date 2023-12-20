Лукашенко "спалил" атлетку из Беларуси: МОК записал ее в нейтральные участницы Олимпиады

30-летняя атлетка получила премию "Белорусский спортивный олимп-2023". В лукашенковском "указе" борчиху назвали инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды министерства внутренних дел.

Колодинская завоевала олимпийскую лицензию в вольной борьбе. Впрочем, теперь МОК обязан убрать ее из списка участников Олимпиады-2024 в Париже. Борчиха не отвечает критериям нейтральности от Олимпийского движения, согласно которым атлеты не должны принадлежать к силовым и военным структурам.

Весной белорусских и российских спортсменов начали возвращать в международные соревнования в статусе нейтральных. В начале декабря МОК принял решение распространить этот принцип и на Олимпийские игры-2024. Президент организации Бах назвал агрессию РФ против Украины при поддержке Беларуси "лишь одной из 28-ми войн" на планете.

Фото: Скриншот с официального сайта белорусского диктатора (president.gov.by)

Беларусь и Олимпиада-2024

Олимпийские игры состоятся в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.