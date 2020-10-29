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Лукашенко создал "народные дружины" из бывших военных

Автор: Андрей Козловский

Президент Беларуси Александр Лукашенко создал "народные дружины" из бывших военнослужащих, которые будут "обеспечивать правопорядок" в стране. Он также намерен усилить их и предоставить оружие.

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Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, дружины уже начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Он также отметил, что большое количество бывших военных уже изъявили желание принять участие в обеспечении правопорядка.

"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин... Они могут нам здорово помочь. И нужно, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси начали отчислять студентов из высших учебных заведений после заявления Лукашенко.

Также Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать демонстрантов в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.

Кроме того, в Минске 27 октября силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности.

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