Лукашенко створив "народні дружини" з колишніх військових

Президент Білорусі Олександр Лукашенко створив "народні дружини" із колишніх військовослужбовців, які "забезпечуватимуть правопорядок" в країні. Він також має намір їх посилити та надати зброю.

Про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, дружини вже почали працювати, але ще в повну силу не розгорнулися. Він також зазначив, що велика кількість колишніх військових вже виявили бажання взяти участь у забезпеченні правопорядку.

"Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок... Вони можуть нам здорово допомогти. І треба, щоб кожна людина відчула, що вона захищає свою сім'ю і свою землю", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі почали відраховувати студентів з вищих навчальних закладів після заяви Лукашенка.

Також Лукашенко на нараді з підготовки шостого "Народного зібрання" заявив, що наказав розігнати демонстрантів у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.

Крім того, у в Мінську 27 жовтня силовики затримали медиків, які стали в ланцюг солідарності.