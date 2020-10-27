ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко заявил, что отдал приказ о разгоне протестующих в воскресенье

Минск, Вторник 27 октября 2020 23:49
Лукашенко заявил, что отдал приказ о разгоне протестующих в воскресенье
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.

Соответствующее видео опубликовано CTVBY.

Лукашенко заявил, целью протестующих был захват центра столицы. Однако после того, как им это не удалось, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая - сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что демонстранты начали вскрывать квартиры граждан.

"Ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо", - добавил он.

Напомним, 25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тысяч человек.

Отметим, в Минске 27 октября силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Минске пострадал по меньшей мере один человек. Ему повредили голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране, и отправить их в армию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире БеларусьАлександр Лукашенко

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь