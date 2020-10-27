Лукашенко заявил, что отдал приказ о разгоне протестующих в воскресенье

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.

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Лукашенко заявил, целью протестующих был захват центра столицы. Однако после того, как им это не удалось, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая - сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что демонстранты начали вскрывать квартиры граждан.

"Ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо", - добавил он.

Напомним, 25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тысяч человек.

Отметим, в Минске 27 октября силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Минске пострадал по меньшей мере один человек. Ему повредили голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране, и отправить их в армию.