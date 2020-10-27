Протесты в Минске: задержали девять медиков

Фото: протесты в Беларуси (belteanews)

В Беларуси продолжается народная забастовка. Утром силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности.

Об этом сообщает информационный портал tut.by.

Задержания произошли на проспекте Дзержинского. В связи с этим заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах.

Задержаны:

Гайдель Ирина Казимировна

Полойко Евгений Геннадьевич

Андрущук Владимир Владимирович

Полонецкий Олег Леонидович

Цибульский Михаил Григорьевич

Бурый Андрей

Чуклай Дмитрий Валентинович

Чайковская Елена Михайловна

Жуковец Екатерина Владимировна

Напомним, правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Минске пострадал минимум один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 25 октября в 23:59 закончился срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.