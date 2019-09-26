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Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине

Новости » Политика    26.09.2019 - 12:42
Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси заявил, что "этот вопрос закрыт раз и навсегда"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине. Об этом четверг, 26 сентября, Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов, вернет ли Россия Украине Крым, Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

На прямой вопрос украинской журналистки президент Беларуси ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Напомним, Лукашенко также сообщил, что украинская власть должна делать все ради мира и целостности страны. По его словам, нужно предпринимать любые шаги для того, чтобы война в стране прекратилась и территории начали возвращаться под контроль украинских властей.

РБК-Украина сообщало ранее, что в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсуждалась оккупация Россией Крыма. Зеленский добавил, что, по его мнению, США продолжат помогать Украине с Крымом.

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