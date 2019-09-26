Лукашенко сумнівається в поверненні Криму Україні

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі заявив, що "це питання закрите раз і назавжди"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сумнівається в повернення Криму Україні. Про це четвер, 26 вересня, Лукашенко заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Відповідаючи на питання журналістів, чи поверне Росія Україні Крим, Лукашенко заявив, що не вважає це можливим у найближчому майбутньому.

На пряме запитання української журналістки президент Білорусі відповів: "Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди".

Нагадаємо, Лукашенко також повідомив, що українська влада повинна робити все заради миру та цілісності країни. За його словами, потрібно робити будь-які кроки для того, щоб війна в країні припинилася і території почали повертатися під контроль української влади.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в ході зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обговорювалася окупація Росією Криму. Зеленський додав, що, на його думку, США продовжать допомагати Україні з Кримом.