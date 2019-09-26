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Лукашенко: Украина должна делать все для достижения мира

Новости » В мире    26.09.2019 - 11:49
Лукашенко: Украина должна делать все для достижения мира
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

По его словам, нужно делать любые шаги для прекращения войны

Украинская власть должна делать все ради мира и целостности страны. Об этом четверг, 26 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

По его словам, нужно предпринимать любые шаги для того, чтобы война в стране прекратилась и территории начали возвращаться под контроль украинских властей.

"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы при условии согласия сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу", - сказал белорусский лидер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине.

Отметим, ранее Лукашенко заявил, что США могли бы способствовать урегулированию ситуации на Донбассе. Он также высказал мнение, что если у переговорщиков не получается прийти к консенсусу, то необходимо подключать новые силы, которые могут принести свежие идеи.

Беларусь готова взять под контроль границу с Россией на Донбассе Лукашенко: Беларусь готова помочь в восстановлении Донбасса
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