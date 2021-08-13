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Лукашенко собрался контролировать новых политиков после смены власти

Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что новому поколению нужно не просто передать страну, а привести их к власти постепенно. Кроме того, молодых политиков следует контролировать и подсказывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное издание "Белта".

"Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя, в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, - сказал Лукашенко, отметив, что новое поколение политиков будет "другим".

По его словам, есть вероятность того, что новые политики растеряют то, что было наработано за последние годы.

Напомним, ранее Лукашенко не устроил проект новой Конституции Беларуси. Он отправил его на доработку.

Отметим, в феврале Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека и необходимо в новой конституции перераспределить эти полномочия.

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