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Лукашенко зібрався контролювати нових політиків після зміни влади

Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко заявив, що новому поколінню потрібно не просто передати країну, а привести їх до влади поступово. Крім того, молодих політиків слід контролювати і підказувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне видання "Белта".

"Ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, приводячи, в тому числі і до влади їх, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, - сказав Лукашенко, зазначивши, що нове покоління політиків буде "іншим".

За його словами, є ймовірність того, що нові політики розгублять те, що було напрацьовано за останні роки.

Нагадаємо, раніше Лукашенко не влаштував проєкт нової Конституції Білорусі. Він відправив його на доопрацювання.

Відзначимо, в лютому Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини і необхідно в новій Конституції перерозподілити ці повноваження.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьМинск