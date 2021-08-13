Лукашенко зібрався контролювати нових політиків після зміни влади

Олександр Лукашенко заявив, що новому поколінню потрібно не просто передати країну, а привести їх до влади поступово. Крім того, молодих політиків слід контролювати і підказувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне видання "Белта" .

"Ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, приводячи, в тому числі і до влади їх, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, - сказав Лукашенко, зазначивши, що нове покоління політиків буде "іншим".

За його словами, є ймовірність того, що нові політики розгублять те, що було напрацьовано за останні роки.