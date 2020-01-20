Лукашенко сменил военное руководство Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Белта".

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. При этом Лукашенко назвал Россию братской страной.

Ранее сообщалось, что количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с Россией, сократилась в последние годы. Число сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило 7,7 %.