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Лукашенко змінив військове керівництво Білорусі

Новини » Політика     20.01.2020 - 13:57
Лукашенко змінив військове керівництво Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко призначив нового держсекретаря Ради безпеки Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Андрія Равкова на посаду державного секретаря Ради безпеки, Віктора Хренина на посаду міністра оборони і Олександра Вольфовича на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Белта".

Посаду керівника військового відомства займе генерал-майор Віктор Хренин, який був командувачем військами Західного оперативного командування. Начальником Генерального штабу Збройних Сил призначений генерал-майор Олександр Вольфович, який раніше працював першим заступником начальника Генштабу.

Президент додав, що перед призначенням кандидатів вивчалися і негативні висновки по них.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто в Білорусі не збирається здавати незалежність і суверенітет країни. При цьому Лукашенко назвав Росію братською країною.

Раніше повідомлялося, що кількість білорусів, які підтримують створення союзної держави з Росією, скоротився в останні роки. Кількість прихильників входження Білорусі до складу Росії в 2019 році склало 7,7 %.

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