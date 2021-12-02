Лукашенко словами о Крыме сжег мосты и сделал Беларусь враждебной страной, - Кулеба
Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко своими заявлениями об оккупированном Крыме сжег мосты в отношениях с Украиной. А также сделал Беларусь враждебной страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для латвийского портала sargs.lv.
По его словам, ситуацию на украинской границе нельзя рассматривать в отрыве от событий в других местах.
"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским".
А Кулеба заявил, что не исключает участия белорусских войск во вторжении в Украину.