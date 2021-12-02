ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко словами о Крыме сжег мосты и сделал Беларусь враждебной страной, - Кулеба

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 18:26
Лукашенко словами о Крыме сжег мосты и сделал Беларусь враждебной страной, - Кулеба Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко своими заявлениями об оккупированном Крыме сжег мосты в отношениях с Украиной. А также сделал Беларусь враждебной страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для латвийского портала sargs.lv.

По его словам, ситуацию на украинской границе нельзя рассматривать в отрыве от событий в других местах.

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским".

А Кулеба заявил, что не исключает участия белорусских войск во вторжении в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Крым Беларусь
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать