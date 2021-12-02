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Лукашенко словами про Крим спалив мости і зробив Білорусь ворожою країною, - Кулеба

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Четвер 02 грудня 2021 18:26
Лукашенко словами про Крим спалив мости і зробив Білорусь ворожою країною, - Кулеба Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко своїми заявами про окупований Крим спалив мости у відносинах з Україною. А також зробив Білорусь ворожою країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для латвійського порталу sargs.lv.

За його словами, ситуацію на українському кордоні не можна розглядати у відриві від подій в інших місцях.

"Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно оголосив про плани відвідати окупований Росією Кримський півострів. Це невелика, але важлива деталь набагато ширшої картини. Що таким чином досягається? Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою Україні країною", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським".

А Кулеба заявив, що не виключає участі білоруських військ у вторгненні в Україну.

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Олександр Лукашенко Крим Білорусь
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