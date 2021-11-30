Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью "РИА Новости".

В частности, по его словам, Крым был якобы "де-факто российским" и до так называемого референдума.

"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил о намерении посетить оккупированный полуостров.

"Мы раза три об этом говорили (с президентом РФ Владимиром Путиным, - ред). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - добавил Лукашенко.