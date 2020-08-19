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Лукашенко о ситуации в Беларуси: с протестующими разберемся

Минск, Среда 19 августа 2020 12:16
Лукашенко о ситуации в Беларуси: с протестующими разберемся
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Когда в стране идут протесты, Лукашенко заявляет об угрозах военным

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих".

Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, передает "БелТА".

По его словам, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются.

"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил он.

Отметим, сегодня уже 11-й день протестов в стране, в частносты четвертый день национальной забастовки. Люди требуют провести новые выборы президента, однако Лукашенко говорит, что этого не будет.

Напомним, лидер стачкома "Беларуськалия" Андрей Бокун предложил рабочим калийного комбината объявить голодовку.

Также РБК-Украина писало, что у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей.

Кроме того, сегодня протестующий Геннадий Шутов умер в минском военном госпитале.

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