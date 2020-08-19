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Лукашенко про ситуацію в Білорусі: з протестувальниками розберемося

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 12:16
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: з протестувальниками розберемося
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Коли в країні тривають протести, Лукашенко заявляє про погрози військовим

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав страйк країні "погрозами і атакою" на робочих заводів і фабрик. Він заявив про "погрози на адресу сімей військових, міліції, спецслужб, державних службовців".

Про це Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки, передає "БелТА".

За його словами, складнощі у плані суспільно-політичної ситуації залишаються.

"Ви, робітники, господарі на цьому заводі, а з цими мітингувальниками, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні вже 11-й день протестів у країні, зокрема четвертий день національного страйку. Люди вимагають провести нові вибори президента, однак Лукашенко каже, що цього не буде.

Нагадаємо, лідер страйкому "Білоруськалія" Андрій Бокун запропонував робочим калійного комбінату оголосити голодування.

Також РБК-Україна писало, що у прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ) ОМОН розганяв присутніх людей.

Крім того, сьогодні протестуючий Геннадій Шутов помер у мінському військовому госпіталі.

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