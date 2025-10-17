Лукашенко шукає вихід з ізоляції та активізував контакти з ЄС, - Reuters

За даними агентства, високопоставлений білоруський дипломат провів серію зустрічей із європейськими представниками після того, як Мінськ надіслав їм запрошення наприкінці вересня.

Європейські дипломати розцінили це як спробу Білорусі вийти з політичної ізоляції на тлі поліпшення відносин із Вашингтоном за Дональда Трампа.

Після президентських виборів 2020 року, що супроводжувалися масовими протестами і репресіями, Євросоюз запровадив санкції проти білоруського керівництва, які було посилено 2022 року за підтримку Росією війни проти України. Однак, за даними Reuters, останніми тижнями Мінськ активізував контакти з європейськими країнами.

Посол Білорусі координує контакти з Європою

Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич, призначений у березні послом при Ватикані, став неформально відповідальним за координацію дипломатичних контактів Мінська в столицях Західної Європи.

За словами одного з дипломатів, Амбразевич передав послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію і може зіграти роль у переговорах щодо врегулювання між Росією та Україною. Посольство Білорусі в Парижі, де дипломат також акредитований при ЮНЕСКО, розіслало запрошення на зустрічі в Парижі 6, 8 і 9 жовтня.

Кілька європейських країн підтвердили отримання запрошень, деякі погодилися на зустріч. Один із дипломатів зазначив: "Вони відчувають, що з приходом Трампа відкрилося вікно можливостей, щоб домогтися зняття санкцій, і намагаються ним скористатися".

Потепління з Вашингтоном

Олександр Лукашенко, близький союзник Володимира Путіна, багато років перебував під західними санкціями. Однак за часів Дональда Трампа США почали активніше взаємодіяти з Мінськом, направляючи туди делегації та обговорюючи гуманітарні питання.

У вересні Лукашенко провів телефонну розмову з Трампом, який назвав його "високоповажним лідером". Після переговорів Білорусь звільнила понад 50 політичних в'язнів, а Вашингтон частково зняв санкції з державної авіакомпанії Belavia, дозволивши їй закуповувати запчастини.

Європа ставиться з обережністю

За словами дипломатів, дипломатична активність Мінська спрямована на те, щоб показати, що Білорусь не повністю підпорядкована Москві.

"Вони кажуть, що не хочуть ескалації конфлікту, і прагнуть підкреслити відмінності від Росії", - зазначив один зі співрозмовників Reuters. Однак частина європейських країн скептично ставиться до цих кроків, вважаючи, що Лукашенко, як і раніше, залежить від Кремля.

Після звільнення ув'язнених білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів. Одночасно з цим Мінськ і Москва провели спільні військові навчання, а Лукашенко запропонував побудувати атомну електростанцію на сході країни для забезпечення окупованих Росією територій України електроенергією.

Опозиція закликає не знімати санкції

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська висловила тривогу через пом'якшення санкцій проти "Бєлавіа" і закликала ЄС не поспішати зі скасуванням обмежень.

"Санкції не можна знімати, поки в Білорусі не відбудуться системні та незворотні демократичні зміни", - заявила Тихановська.

За словами колишнього білоруського дипломата Павла Слункіна, Лукашенко розраховує на зняття санкцій з поставок калійних добрив і відновлення доступу до портів Балтії. Однак, зазначив він, "Литва і Латвія не готові знімати ці санкції".