Лукашенко ищет выход из изоляции и активизировал контакты с ЕС, - Reuters

Александр Лукашенко пытается восстановить отношения с Европой на фоне улучшения диалога с США. Минск надеется добиться смягчения санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, высокопоставленный белорусский дипломат провел серию встреч с европейскими представителями после того, как Минск направил им приглашения в конце сентября.
Европейские дипломаты расценили это как попытку Беларуси выйти из политической изоляции на фоне улучшения отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе.
После президентских выборов 2020 года, сопровождавшихся массовыми протестами и репрессиями, Евросоюз ввел санкции против белорусского руководства, которые были ужесточены в 2022 году за поддержку Россией войны против Украины. Однако, по данным Reuters, в последние недели Минск активизировал контакты с европейскими странами.
Бывший замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, назначенный в марте послом при Ватикане, стал неформально ответственным за координацию дипломатических контактов Минска в столицах Западной Европы.
По словам одного из дипломатов, Амбразевич передал послание о том, что Беларусь стремится разорвать политическую изоляцию и может сыграть роль в переговорах по урегулированию между Россией и Украиной. Посольство Белоруси в Париже, где дипломат также аккредитован при ЮНЕСКО, разослало приглашения на встречи в Париже 6, 8 и 9 октября.
Несколько европейских стран подтвердили получение приглашений, некоторые согласились на встречу. Один из дипломатов отметил: "Они чувствуют, что с приходом Трампа открылось окно возможностей, чтобы добиться снятия санкций, и стараются им воспользоваться".
Александр Лукашенко, близкий союзник Владимира Путина, много лет находился под западными санкциями. Однако при Дональде Трампе США начали активнее взаимодействовать с Минском, направляя туда делегации и обсуждая гуманитарные вопросы.
В сентябре Лукашенко провел телефонный разговор с Трампом, который назвал его "высокоуважаемым лидером". После переговоров Белорусь освободила более 50 политических заключенных, а Вашингтон частично снял санкции с государственной авиакомпании Belavia, позволив ей закупать запчасти.
По словам дипломатов, дипломатическая активность Минска направлена на то, чтобы показать, что Беларусь не полностью подчинена Москве.
"Они говорят, что не хотят эскалации конфликта, и стремятся подчеркнуть отличия от России", - отметил один из собеседников Reuters. Однако часть европейских стран скептически относится к этим шагам, считая, что Лукашенко по-прежнему зависит от Кремля.
После освобождения заключенных белорусские власти вновь арестовали нескольких оппозиционеров. Одновременно с этим Минск и Москва провели совместные военные учения, а Лукашенко предложил построить атомную электростанцию на востоке страны для обеспечения оккупированных Россией территорий Украины электроэнергией.
Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская выразила тревогу из-за смягчения санкций против "Белавиа" и призвала ЕС не спешить с отменой ограничений.
"Санкции нельзя снимать, пока в Беларуси не произойдут системные и необратимые демократические изменения", - заявила Тихановская.
По словам бывшего белорусского дипломата Павла Слункина, Лукашенко рассчитывает на снятие санкций с поставок калийных удобрений и восстановление доступа к портам Балтии. Однако, отметил он, "Литва и Латвия не готовы снимать эти санкции".
Напомним, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко завил о желании заключить большую сделку с США. При этом он ни словом не обмолвился, о чем может быть эта сделка.
Ране при содействии США белорусским режимом был освобожден ряд оппозиционеров. В свою очередь США сняли санкции с "Белавиа".