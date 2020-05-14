Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Сообщается, что в ЦИК поступили документы от инициативной группы по выдвижению Лукашенко на пост президента. На данный момент зарегистрировано 16 потенциальных кандидатов, в том числе оппозиционер Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия).

Отметим, Лукашенко является президентом Беларуси с июля 1994 года, уже через два года после первого избрания провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный парламент.

Находится на должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств, не считая монархов. С 2001 года побеждал на выборах в первом туре, набирая не менее 75% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко заявлял, что перенос выборов из-за пандемии COVID-19 нарушит Конституцию страны.

О том, что Лукашенко будет баллотироваться на очередной президентский срок, стало известно еще в марте 2019 года.