Лукашенко вшосте висувається на пост президента Білорусі

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко в шостий раз висувається на пост президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Білорусі.

Повідомляється, що в ЦВК надійшли документи від ініціативної групи з висунення Лукашенка на пост президента. На даний момент зареєстровано 16 потенційних кандидатів, у тому числі опозиціонер Олег Гайдукевич (Ліберально-демократична партія).

Зазначимо, Лукашенко є президентом Білорусі з липня 1994 року, вже за два роки після першого обрання провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.

Знаходиться на посади найтриваліший час серед всіх європейських голів держав, не рахуючи монархів. З 2001 року перемагав на виборах у першому турі, набираючи не менше 75% голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Лукашенко заявляв, що перенесення виборів через пандемію COVID-19 порушить Конституцію країни.

Про те, що Лукашенко буде балотуватися на черговий президентський термін, стало відомо ще в березні 2019 року.