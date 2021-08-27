Лукашенко зробив заяву про Україну. Каже, що не хоче рвати економічні відносини

Олександр Лукашенко заявив, що не хоче рвати економічні відносини з Україною. Білоруська сторона веде діалог з українською.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт президента Білорусі .

За його словами, українці - "це наші люди", як би "себе там не позиціонував ваш президент".

"За словами Олександра Лукашенка, сьогодні, незважаючи на позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не порвати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко вважає, що "Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею".