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Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Беларусь

Новина українською →
Минск, Понедельник 09 августа 2021 12:55
Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Беларусь Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Беларуси. Их якобы перебрасивали в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии Лукашенко.

Он также подчеркнул, что белорусско-украинские политические отношения находятся "в самой низкой точке".

"Украинские власти причастны к подготовке боевиков и их переброске в Беларусь", - отметил Лукашенко.

Он рассказал об отношениях с украинским руководством.

"Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, - ред.) вертелся, как юла, вокруг Порошенко, Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо то… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось?", - сказал он.

По его словам, Зеленский побежал за Западом.

"Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" - сказал Лукашенко.

Как он сказал, оружие в Беларусь якобы поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно.

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