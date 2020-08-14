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Лукашенко сделал выбор в пользу РФ: Енин об экстрадиции "вагнеровцев"

Киев, Пятница 14 августа 2020 20:22
Лукашенко сделал выбор в пользу РФ: Енин об экстрадиции "вагнеровцев"
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Информация о том, что Беларусь передала боевиков России стала известна 14 августа

В экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" президент Беларуси Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу Российской Федерации. Украина не исключала возможность того, что белорусский президент будет разыгрывать данный вопрос разменной картой с Россией.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны, тем не менее наши органы досудебного расследования, прокуратуры сделали все необходимое для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей (боевиков ЧВК "Вагнера", - ред.) украинской стороне", - заявил Енин.

Напомним, Беларусь передала России 32 ранее задержанных боевиков "Вагнера", которые уже находятся на территории РФ.

Ранее сообщалось, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Кроме того, Александр Лукашенко заявлял, что задержанных боевиков не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях.

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Новости Украины МИД УкраиныБеларусьЕнинЧВК Вагнера
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