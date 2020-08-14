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Лукашенко зробив вибір на користь РФ: Енин про екстрадицію "вагнерівців"

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 20:22
Лукашенко зробив вибір на користь РФ: Енин про екстрадицію "вагнерівців"
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Інформація про те, що Білорусь передала бойовиків Росії стала відома 14 серпня

В екстрадиції бойовиків ПВК "Вагнера" ​​президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив свій вибір на користь Російської Федерації. Україна не виключала можливість того, що білоруський президент буде розігрувати дане питання розмінною картою з Росією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони, проте наші органи досудового розслідування, прокуратури зробили все необхідне для того, щоб вичерпати всі можливості для видачі цих правопорушників (бойовиків ПВК "Вагнера", - ред.) українській стороні ", - заявив Єнин.

Нагадаємо, Білорусь передала Росії 32 раніше затриманих бойовиків "Вагнера", які вже знаходяться на території РФ.

Раніше повідомлялося, що частина з них воювала на Донбасі в складі бойовиків.

Крім того, Олександр Лукашенко заявляв, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

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