Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у четвер, 9 березня, підписав закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу білоруського диктатора.

Згідно з документом, закон прийняли "для посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".

Законом передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому за зраду державі, вчинену посадовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключного покарання - смертної кари.

За низку злочинів антидержавної спрямованості встановлюється додаткове покарання у вигляді штрафу. Цей захід покликаний "забезпечити безумовне відшкодування шкоди, заподіяної такими діяннями, та позбавлення осіб, що їх вчинили, коштів для продовження злочинної діяльності".

Також запроваджується кримінальна відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію Збройних сил, інших військ та військових формувань, воєнізованих організацій та порушення вимог щодо захисту державних секретів.

Окрім того, з трьох до десяти діб збільшується термін затримання осіб, підозрюваних у вчиненні держзради, змові або інших діях з метою захоплення державної влади, шпигунства та агентурної діяльності.

Водночас передбачається звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали підготовку до нападу на установи, що користуються міжнародним захистом, або до скоєння диверсії, але відмовилися від своїх намірів та сприяли у запобіганні зазначеним злочинам.