Лукашенко начал призыв офицеров запаса на военную службу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу его пресс-службы.

"Документом предполагается призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными силами Республики Беларусь на плановой основе.

"Реализация этого указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", - добавили в пресс-службе.