UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко розчарувався в Меркель через заяву про "Мінські угоди": вчинила бридко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко обурився заявою ексканцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що "Мінські угоди" допомогли Україні підготуватися, аби встояти перед Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пул Первого.

"Якби це так було б, як вона каже - це огидно. Але це не так. І це насправді… це не просто огидно. Це бридко. Я також цього не очікував. Президент Росії про це сказав: він не очікував такого випаду від Ангели Меркель. Вона вчинила дрібно, бридко. Вона хоче бути у тренді", - сказав самопроголошений лідер Білорусі.

Лукашенко вважає, що Меркель робить такі заяви, щоб виправдати себе та відкинути обвинувачення на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україні не потрібен стіл для переговорів з РФ, оскільки поразку агресора українці можуть прийняти стоячи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоАнгела МеркельМінські угодиБілорусьРосійська Федерація