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Данілов відповів Меркель щодо переговорів з РФ: капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 12:13
Данілов відповів Меркель щодо переговорів з РФ: капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україні не потрібен стіл переговорів з Росією, адже капітуляцію агресора можна прийняти і стоячи.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Данілов відповів на заяву колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо переговорів України та РФ. Він дорікнув Меркель, нагадавши "Мінські угоди", які не привели до миру.

"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи. P.S. Фрау брала участь у "Мінських угодах", результати відомі", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.

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