RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередная истерика Лукашенко. Белорусский диктатор обиделся на заявление Меркель

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко возмутился заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "Минские соглашения" помогли Украине подготовиться, чтобы устоять перед Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пул Первого.

"Если бы это было так, как она говорит - это отвратительно. Но это не так. И это на самом деле… это не просто отвратительно. Это мерзко. Я тоже этого не ожидал. Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде", - сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Лукашенко считает, что Меркель делает такие заявления, чтобы оправдать себя и отвергнуть обвинения на фоне войны в Украине.

Напомним, недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украине не нужен стола для переговоров с РФ, поскольку поражение агрессора украинцы могут принять стоя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусьМинские соглашенияАнгела Меркель