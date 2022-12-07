ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Меркель відповіла, чи може зіграти свою роль

Новость на русском →
Середа 07 грудня 2022 14:18
Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Меркель відповіла, чи може зіграти свою роль Фото: Ангела Меркель (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель впевнена, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель Zeit.

Екс-канцлерка не може передбачити, яким саме буде результат війни.

"Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала вона.

При цьому Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання.

До того ж, колишня канцлерка не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями один з одним", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що не змогла провести переговори з Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну і вплинути на диктатора, оскільки мала незабаром залишати свою посаду.

Окрім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що досі отримує поради від Меркель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангела Меркель Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України