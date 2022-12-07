Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Меркель відповіла, чи може зіграти свою роль

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель впевнена, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель Zeit .

Екс-канцлерка не може передбачити, яким саме буде результат війни.

"Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала вона.

При цьому Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання.

До того ж, колишня канцлерка не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями один з одним", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що не змогла провести переговори з Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну і вплинути на диктатора, оскільки мала незабаром залишати свою посаду.

Окрім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що досі отримує поради від Меркель.

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